أربعة قتلى في قصف روسي على خيرسون وخاركيف الأوكرانيتين

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن قصفًا روسيًا الأحد على خيرسون في جنوب أوكرانيا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ستة، فيما أدت ضربة روسية في اليوم نفسه على خاركيف إلى مقتل شخص بحسب حاكم المنطقة.





وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر الفيديو مساء إن "الجيش الروسي قصف خيرسون بوحشية طوال اليوم. أصيب مستشفى ومكتب بريد ومحطة حافلات بأضرار. أصيبت ممرضتان في المستشفى. في المجموع، هناك ستة جرحى وثلاثة قتلى".





وفي خاركيف شرقي البلاد، أفاد حاكم الإدارة العسكرية للمنطقة بأن غارة روسية أصابت الأحد "مبنى سكنيا من أربع طبقات".

