سبعة قتلى في غارة على "قافلة للميليشيات الإيرانية" في شرق سوريا

قُتل سبعة أشخاص في غارة استهدفت ليل الأحد الإثنين "قافلة شاحنات تبريد لميليشيات إيرانية" في شرق سوريا فور دخولها من العراق المجاور، ما أدى الى تدميرها، وفق ما ذكر صباح اليوم المرصد السوري لحقوق الانسان، لافتا الى أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية.



وأحصى المرصد مقتل "سبعة من سائقي الشاحنات ومرافقيهم من جنسيات غير سورية"، في الغارة التي شنتها "طائرات مجهولة" واستهدفت الشاحنات في ريف مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.