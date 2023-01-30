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ثلاثة قتلى موالين لطهران في ضربات جديدة على شرق سوريا

أخبار دولية
2023-01-30 | 06:00
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ثلاثة قتلى موالين لطهران في ضربات جديدة على شرق سوريا
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ثلاثة قتلى موالين لطهران في ضربات جديدة على شرق سوريا

قُتل ثلاثة أشخاص بينهم قيادي في مجموعة مقاتلة موالية لطهران، جراء ضربات نفذتها طائرة مسيّرة اليوم في شرق سوريا، في هجوم هو الثاني من نوعه في غضون 24 ساعة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
      
وشنّت طائرات مسيّرة ليل الأحد ضربات على قافلة شاحنات في ريف البوكمال في شرق دير الزور، ما أوقع سبعة قتلى من القوات الموالية لطهران، وفق المرصد.
      
واليوم، استهدفت طائرة مسيّرة سيارة ذات دفع رباعي في المكان ذاته، ما أدى الى "مقتل قيادي في مجموعة مقاتلة موالية لإيران مع اثنين من مرافقيه من جنسيات غير سورية"، وفق المرصد.
      
وكان القتلى الثلاثة يتفقدون، بحسب المصدر ذاته، موقع الاستهداف ليل الأحد في المنطقة الحدودية مع العراق.
      
ولم يتمكن المرصد من تحديد جنسيات القتلى في الهجومين ولا هوية الجهات التي نفذتهما. ولم يعلن أي طرف مسؤوليته حتى اللحظة.
      
وطالت الضربات ليلاً ست شاحنات تبريد فور دخولها من العراق، وكانت تقل أسلحة إيرانية وفق ما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن وكالة فرانس برس.
      
وبحسب المرصد، دخلت قافلتان مماثلتان على الأقل خلال هذا الأسبوع من العراق، أفرغتا حمولتهما في مدينة الميادين، لافتاً إلى أنها كانت تنقل "أسلحة متطورة" الى مجموعات موالية لطهران. 
      
وتنتشر قوات إيرانية ومجموعات موالية لها خصوصاً بين مدينتي البوكمال والميادين. ويقدر المرصد عدد أفراد تلك المجموعات بنحو 15 ألف مقاتل.
      
ومحافظة دير الزور مقسمة بين أطراف عدة، إذ تسيطر قوات النظام ومقاتلون إيرانيون ومجموعات موالية لهم على المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات الذي يقسم المحافظة إلى جزأين، فيما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وهي فصائل كردية وعربية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على المناطق الواقعة عند ضفافه الشرقية.
     
وتتعرض المنطقة بين الحين والآخر لضربات مماثلة.
      
وأقر التحالف الدولي مراراً بتنفيذه ضربات ضد مقاتلين موالين لطهران.
      
وتشن إسرائيل بدورها ضربات متكررة في سوريا، تطال مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.  
     
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
      
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً متشعب الأطراف، تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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