بلينكن يدعو من القاهرة إلى "الهدوء وخفض التصعيد" بين الاسرائيليين والفلسطينيين

دعا وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن الاثنين إلى "الهدوء وخفض التصعيد" بين الاسرائيليين والفلسطينيين، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره المصري بالقاهرة وسط تصعيد أعمال العنف مؤخرا بين الطرفين.





والتقى بلينكن صباح الاثنين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث معه تهدئة الأوضاع، قبيل التوجه إلى القدس ورام الله.