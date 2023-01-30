مقتل فلسطيني في جنوب الضفة الغربية المحتلة

مقتل فلسطيني في جنوب الضفة الغربية المحتلة

قُتل شاب فلسطيني صباح الإثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب "استشهاد نايف سلمان أبو فودة (26 عاما) متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مدينة الخليل".