"الأراضي المحتلة" في اجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين

في القاهرة، مباحثات لوزير الخارجية الأميركية مع المسؤولين المصريين، وتأكيد على السعي للجم التوتر في الأراضي المحتلة.