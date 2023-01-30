سفارة أذربيجان في إيران تعلّق عملها بعد هجوم دامٍ

سفارة أذربيجان في إيران تعلّق عملها بعد هجوم دامٍ

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية آيكسان حجي زاده لوكالة فرانس برس إنّ "عمل سفارة أذربيجان توقّف موقتاً بعد إجلاء الموظفين وعائلاتهم من إيران".



وأضاف أنّ "هذا لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية"، مشيراً إلى أنّ القنصلية العامة الأذربيجانية في مدينة تبريز في شمال غرب إيران "تواصل عملها".



وأعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في محادثة هاتفية السبت مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، عن أمله في أن "يخضع هذا العمل الإرهابي لتحقيق شامل".



وكان قُتل موظف في السفارة الجمعة على يد مسلّح اعتقلته الشرطة الإيرانية تذرّع بدوافع "شخصية"، لكنّ باكو ندّدت بالهجوم "الإرهابي" على بعثتها الدبلوماسية. وأفادت شرطة طهران عن اعتقال المهاجم، وهو رجل إيراني متزوّج من أذربيجانية.