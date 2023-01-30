فنلندا تعرب عن أملها في الانضمام مع السويد إلى الناتو رغم تصريحات إردوغان

أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أن بلاده لا تزال تأمل في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الوقت نفسه مع السويد، رغم أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدث عن إمكانية منح الضوء الأخضر إلى هلسينكي فقط.وقال الوزير في مؤتمر صحافي، "أملنا الكبير كان ولا يزال الانضمام مع السويد" إلى الناتو، مؤكدًا أن الموقف الفنلندي "لم يتغيّر".