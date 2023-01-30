بلينكن يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم "تأجيج التوترات"

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مطار بن غوريون في تل أبيب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى عدم "تأجيج التوترات".وقال "تقع على عاتق الجميع مسؤولية اتخاذ تدابير لتخفيف التوترات بدلاً من تأجيجها". ويجري في وقت لاحق محادثات مع قادة الجانبين في ظل تصاعد العنف.