الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المعارضة التركية تعد بوضع حدّ لصلاحيات الرئيس في حال فازت بانتخابات أيار
أخبار دولية
2023-01-30 | 08:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المعارضة التركية تعد بوضع حدّ لصلاحيات الرئيس في حال فازت بانتخابات أيار
المعارضة التركية تعد بوضع حدّ لصلاحيات الرئيس في حال فازت بانتخابات أيار
تعهّد التحالف المعارض للرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين بإعادة إرساء النظام البرلماني مع رئيس بدور فخري منتخب لولاية واحدة تمتدّ على سبع سنوات، في حال وصل إلى الحكم في أيار.
وقدّمت ستة أحزاب معارضة الاثنين في أنقرة برنامجها الانتخابي وهو وثيقة مؤلفة من 240 صفحة وتتضمن أكثر من 2300 هدف. وتنوي الأحزاب وضع حدّ لصلاحيات السلطة التنفيذية خصوصًا من خلال إلغاء المراسيم الرئاسية مع رئيس وزراء ينتخبه البرلمان.
وتوحّدت أحزاب المعارضة الستّة وأبرزها حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي)، في جبهة واحدة اسمها التحالف الوطني المعروف باسم "طاولة الستة"، لوضع حدّ لحكم بلا منازع يمارسه رئيس الدولة، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 أيار.
وإردوغان مرشح للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في الوقت نفسه مع تلك التشريعية.
وكان إردوغان رئيسًا للوزراء بين 2003 و2014، ثمّ أصبح رئيسًا للبلاد في آب 2014 وقد انتُخب المرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، ثمّ أعيد انتخابه عام 2018. في 2017، وسّعت مراجعة دستورية صلاحياته بشكل كبير.
وتعد المعارضة في حال انتُخبت، بأن تطرح التعديلات الدستورية على التصويت في البرلمان الذي ينبغي أن يصادق عليها بأغلبية الثلثين أي 400 من أصل 600 صوت.
وتؤكد المعارضة أيضًا عزمها على إلغاء المراسيم الرئاسية، التي لطالما استخدمها إردوغان لإقالة مسؤولين كبار بينهم حاكم المصرف المركزي وعام 2021 لإلغاء اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة دولية لمنع العنف ضد النساء والعنف الأسري ومكافحتهما.
وستسعى المعارضة إلى حرمان الرئيس من صلاحية عرقلة قانون سبق أن ناقشه البرلمان على أن يتمتع بإمكانية إعادته إلى النواب في حال أراد الاعتراض عليه.
ويعد التحالف الوطني أيضًا بجعل ملاحقة أي حزب سياسي بهدف حظره، مرتبطة بموافقة البرلمان.
وتنوي المعارضة أيضًا القيام بخطوة رمزية هي إعادة مقرّ الرئاسة إلى قصر تشانكايا التاريخي. وشيّد إردوغان على هضبة خارج أنقرة، قصرًا مثيرا للجدل مؤلفًا من أكثر من 1100 غرفة وقد جرى افتتاحه عام 2014 ويضمّ مسجدًا ومكتبة وحديقة شتوية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
أخبار دولية
المعارضة التركية
الرئيس
انتخابات
التالي
فنلندا تعرب عن أملها في الانضمام مع السويد إلى الناتو رغم تصريحات إردوغان
العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين ما زالت تتفاعل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-01-28
برلمان البيرو يرفض طلب الرئيسة تقريب موعد الانتخابات
أخبار دولية
2023-01-28
برلمان البيرو يرفض طلب الرئيسة تقريب موعد الانتخابات
0
أخبار لبنان
2023-01-24
مصلحة البلديات في "الكتائب" ناشدت المسؤولين الإسراع في انتخاب الرئيس منعاً لتعطيل الانتخابات البلدية
أخبار لبنان
2023-01-24
مصلحة البلديات في "الكتائب" ناشدت المسؤولين الإسراع في انتخاب الرئيس منعاً لتعطيل الانتخابات البلدية
0
آخر الأخبار
2022-12-20
مصادر بكركي للـLBCI: بخاري أكد على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت وتشكيل حكومة منسجمة مع الرئيس للنهوض بالبلد وان المملكة لن تتردد في القيام بأي جهد يطلب للمساعدة في موضوع الانتخابات والتنسيق مع الجانب الفرنسي مستمر
آخر الأخبار
2022-12-20
مصادر بكركي للـLBCI: بخاري أكد على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت وتشكيل حكومة منسجمة مع الرئيس للنهوض بالبلد وان المملكة لن تتردد في القيام بأي جهد يطلب للمساعدة في موضوع الانتخابات والتنسيق مع الجانب الفرنسي مستمر
0
آخر الأخبار
2022-12-09
الرئيس السابق ميشال عون من بكركي: الحقوق ليست مصانة وهناك ضرب للميثاق وللدستور ولان الازمة كبيرة جدا فالكلام ليس مباحا ولم نأت الى هنا للبحث في الانتخابات الرئاسية
آخر الأخبار
2022-12-09
الرئيس السابق ميشال عون من بكركي: الحقوق ليست مصانة وهناك ضرب للميثاق وللدستور ولان الازمة كبيرة جدا فالكلام ليس مباحا ولم نأت الى هنا للبحث في الانتخابات الرئاسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:52
إصابة 15 عنصراً من قوى الأمن السوري في انفجار عبوة ناسفة
أخبار دولية
11:52
إصابة 15 عنصراً من قوى الأمن السوري في انفجار عبوة ناسفة
0
أخبار دولية
11:31
بلينكن يدعو إلى "خطوات عاجلة" لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين
أخبار دولية
11:31
بلينكن يدعو إلى "خطوات عاجلة" لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين
0
أخبار دولية
09:11
طهران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بعد تصريحات عن هجوم بمسيّرات
أخبار دولية
09:11
طهران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بعد تصريحات عن هجوم بمسيّرات
0
أخبار دولية
08:46
كييف تنفي أن يكون الجيش الروسي يتقدم في فوغليدار الأوكرانية
أخبار دولية
08:46
كييف تنفي أن يكون الجيش الروسي يتقدم في فوغليدار الأوكرانية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:08
ضبط 120 ألف دولار مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان
أمن وقضاء
11:08
ضبط 120 ألف دولار مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان
0
أخبار لبنان
07:08
دعاوى وشكاوى ضد البيطار
أخبار لبنان
07:08
دعاوى وشكاوى ضد البيطار
0
اخبار البرامج
2022-12-31
ماغي فرح: "سنة مولود برج السرطان جيّدة جداً"
اخبار البرامج
2022-12-31
ماغي فرح: "سنة مولود برج السرطان جيّدة جداً"
0
فنّ
2023-01-05
ما حقيقة توقيف شيرين عبد الوهاب وحبسها في لبنان؟
فنّ
2023-01-05
ما حقيقة توقيف شيرين عبد الوهاب وحبسها في لبنان؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:57
"الأراضي المحتلة" في اجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين
أخبار دولية
06:57
"الأراضي المحتلة" في اجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين
0
أخبار لبنان
06:29
علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار أمام القاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
06:29
علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار أمام القاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟
0
اقتصاد
06:13
أنطوان حبيب التقى ميقاتي: تسديد قروض مصرف الإسكان كان ولا يزال بالليرة اللبنانية
اقتصاد
06:13
أنطوان حبيب التقى ميقاتي: تسديد قروض مصرف الإسكان كان ولا يزال بالليرة اللبنانية
0
أخبار لبنان
05:26
طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين
أخبار لبنان
05:26
طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين
0
أخبار دولية
14:35
بلينكن: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي
أخبار دولية
14:35
بلينكن: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي
0
أخبار دولية
14:30
وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران
أخبار دولية
14:30
وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران
0
رياضة
13:47
انتصارات لبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
رياضة
13:47
انتصارات لبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
0
رياضة
13:44
ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة
رياضة
13:44
ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة
0
أخبار دولية
13:40
استهداف أميركي لمراكز دفاعية ايرانية.. وطهران تصف الهجوم "بالفاشل"
أخبار دولية
13:40
استهداف أميركي لمراكز دفاعية ايرانية.. وطهران تصف الهجوم "بالفاشل"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:35
قرار لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية
أخبار لبنان
08:35
قرار لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية
2
اقتصاد
02:11
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:11
انخفاض بأسعار المحروقات...
3
امن وقضاء
09:05
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
امن وقضاء
09:05
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
4
امن وقضاء
03:09
هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة
امن وقضاء
03:09
هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة
5
حال الطقس
00:28
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
حال الطقس
00:28
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هؤلاء يتحكمون بسعر صرف الدولار بالسوق
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هؤلاء يتحكمون بسعر صرف الدولار بالسوق
7
امن وقضاء
07:04
معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار
امن وقضاء
07:04
معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار
8
فنّ
07:13
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
فنّ
07:13
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store