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كييف تنفي أن يكون الجيش الروسي يتقدم في فوغليدار الأوكرانية

أخبار دولية
2023-01-30 | 08:46
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كييف تنفي أن يكون الجيش الروسي يتقدم في فوغليدار الأوكرانية
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كييف تنفي أن يكون الجيش الروسي يتقدم في فوغليدار الأوكرانية

كييف تنفي أن يكون الجيش الروسي يتقدم في فوغليدار الأوكرانية

نفت أوكرانيا الاثنين إعلان موسكو أن قواتها تتقدم قرب مدينة فوغليدار، مركز القتال الجديد على الجبهة في شرق أوكرانيا حيث تتكثّف المعارك مؤخرًا.
      
وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك دنيس بوشيلين صباحًا قوله إن "وحداتنا تواصل التقدم أُقيمت وحدات في شرق فوغليدار والعمل متواصل في الجوار".
     
إلا أن متحدثا باسم الجيش الأوكراني مكلّفا هذه المنطقة ييفغين ييرين أكد أن الهجمات الروسية هناك فشلت.
      
وقال إن القوات الأوكرانية تمكنت من صدّ الروس بفضل "الأسلحة النارية والمدفعية"، مضيفًا أن "العدو لم يسجّل نجاحًا وتراجع. لم نخسر مواقعنا".
     
من جانبه، أكد بوشيلين أن الجيش الأوكراني تراجع إلى منطقة تضمّ "عددًا كبيرًا من المواقع الصناعية والمباني العالية" التي تسهّل عمليات الدفاع.
      
وتابع بوشيلين "إذًا ننطلق من مبدأ أن العدو سيقاوم".
    
وتقع مدينة فوغليدار التي كانت تعدّ 15 ألف نسمة قبل بدء الغزو الروسي، على بعد 150 كلم نحو جنوب باخموت في شرق البلاد التي تشهد معارك أيضًا ويسعى الجيش الروسي إلى السيطرة عليها منذ أكثر من ستة أشهر متكبّدًا خسائر فادحة.
      
وأوضح بوشيلين الاثنين أن "معارك شرسة" تدور قرب باخموت وأنه "من المبكر جدًا" التحدث عن تطويق المدينة من جانب القوات الروسية.
     
من جانبه، قال متحدث عسكري آخر سيرغي تشيريفاتي لوكالة فرانس برس إن هناك "معارك دائرة، نمسك بخطوط الدفاع ملحقين بهم خسائر".
     
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن باخموت وفوغليدار ومناطق أخرى في منطقة دونيتسك تتعرض "لهجمات روسية متواصلة".
     
وتعهّد الكرملين السيطرة على كامل أراضي دونيتسك بعد أن أعلن في أيلول الماضي ضمّها مع ثلاث مناطق أوكرانية أخرى هي لوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.
 

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