ضربات إسرائيلية في إيران وسوريا

ضربات إسرائيلية في إيران وسوريا

هذا كان هجوم لطائرات المسيرة فجر الأحد على مصنع عسكري في مدينة أصفهان الإيرانية.



وهذا هجوم ثان نفذته طائرات مسيرة أيضًا على قافلة شاحنات في ريف البوكمال على الحدود السورية العراقية أوقع سبعة قتلى.