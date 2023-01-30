إصابة 15 عنصراً من قوى الأمن السوري في انفجار عبوة ناسفة

أصيب 15 عنصراً من قوى الأمن الداخلي السوري الإثنين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم في جنوب البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.وأوردت الوزارة في بيان أن عناصر قوى الأمن كانوا في طريقهم إلى دمشق عائدين من مهمة لهم في محافظة درعا (جنوب)، حين "استـهدف إرهابيون مجهولون بعبوة ناسفة حافلة المبيت التي تقلهم قرب جسر خربة غزالة على اوتوستراد دمشق - درعا".وأدى الاستهداف إلى انفجار الحافلة و"إصابة خمسة عشر عنصراً بجروح متفاوتة سبعة منها خطيرة".وتطغى فوضى أمنية على محافظة درعا، التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها كاملة في 2018، وتشهد تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات النظام واغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين أو حتى مدنيين يعملون لدى مؤسسات حكومية، في وقت انتشر السلاح في كل مكان.ويتبنى تنظيم الدولة الإسلامية، الذي قتل في تشرين الأول 2022 زعيمه في درعا خلال مواجهات، بين الحين والآخر هجمات في المنطقة.كما يتكرر بين حين وآخر استهداف حافلات عسكرية في مناطق عدّة في البلاد، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية أيضاً عدداً منها.وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.