مصرع 22 شخصاً في حادث مروري في بنين

لقي 22 شخصاً مصرعهم في حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في وسط بنين، بحسب ما أعلنت الحكومة الإثنين.وقالت الحكومة في بيان إنّ حادث التصادم وقع الأحد بين حافلة ركّاب وشاحنة قرب بلدة داسا-زومي و"أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 22 شخصاً وإصابة عدد كبير من الأشخاص بجروح".وأضافت أنّ الجرحى الذين لم تحدّد عددهم يتلقّون العلاج حالياً في مراكز صحّية عدّة.من جهتها، قالت شركة "باوباب إكسبرس" للنقليات الأحد إنّ الحافلة كانت متّجهة من باراكو (وسط) إلى العاصمة كوتونو (جنوب) وعلى متنها 40 راكباً.وأضافت في بيان أنّ "عنف الاصطدام أدّى إلى اندلاع حريق أسفر عن مقتل العديد من ركّاب الحافلة".وأعلنت الشركة إلغاء جميع الرحلات المقرّرة لهذا الأسبوع.وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث وشكّلت خليّة أزمة لأقارب الضحايا.ودعت الحكومة في بيانها السكّان إلى توخّي الحذر أثناء القيادة، "وكذلك احترام قانون السير حتّى لا نخسر أحبّاءنا في مأساة مماثلة مرة أخرى".