توجيه تهمة "الإرهاب" إلى المشتبه بتنفيذه هجوماً بالساطور على كنيستين بإسبانيا

توجيه تهمة "الإرهاب" إلى المشتبه بتنفيذه هجوماً بالساطور على كنيستين بإسبانيا

وجّه القضاء الإسباني الإثنين تهمة "الإرهاب" إلى المغربي ياسين قنجاع (25 عاماً)، المشتبه بتنفيذه هجوماً بالساطور على كنيستين في إلخسيراس في جنوب إسبانيا الأربعاء، وقرّر وضعه في الحبس الاحترازي.



وقالت المحكمة المختصّة في مدريد بقضايا الإرهاب إنّ قنجاع الذي قتل بساطوره شمّاساً وأصاب كاهناً بجروح خطرة، سيتمّ إيداعه الحبس الاحترازي بتهمة ارتكاب "جريمة قتل وإصابة أشخاص بجروح لدوافع إرهابية".