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النروج تعتزم تسليم أوكرانيا دبابات "في أسرع وقت ممكن"

أخبار دولية
2023-01-30 | 12:25
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النروج تعتزم تسليم أوكرانيا دبابات "في أسرع وقت ممكن"

النروج تعتزم تسليم أوكرانيا دبابات "في أسرع وقت ممكن"

أكد وزير الدفاع النروجي أن بلاده تعتزم تسليم دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا "في أسرع وقت ممكن"، ملمّحا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يحصل في نهاية آذار.
      
والأسبوع الماضي أعلنت أوسلو أنها تعتزم تزويد كييف دبابات لم تحدد عددها من طراز "ليوبارد 2"، علما بأن 36 دبابة من هذا الطراز موضوعة في الخدمة لدى القوات البرية النروجية.
      
وقال وزير الدفاع بيورن آرليد غرام الإثنين في تصريح لوكالة فرانس برس "لم نحدد بعد العدد"، وتابع "من الأهمية بمكان أن يكون الأمر منسّقا بشكل وثيق مع الشركاء، بما يضمن أن تكون هبة تحدث فارقا بالنسبة لأوكرانيا".
      
وعلى هامش زيارة إلى مصنع لتجميع صواريخ سام النروجية المتقدمة(NASAMS) في كونغسبرغ في جنوب شرق النروج، قال الوزير "نأمل أن يحدث هذا الأمر في أسرع وقت ممكن"، مشددا على أن "الحاجة ملحة".
      
ومتطرّقا إلى جهود متضافرة يبذلها الحلفاء، ذكّر غرام بأن ألمانيا كانت قد أشارت إلى أن دبابات "ليوبارد 2" ستُسلّم في "نهاية آذار".
      
والأسبوع الماضي أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن ألمانيا تعتزم تسليم الدبابات في فترة "نهاية آذار -بداية نيسان"، علما بأن برلين تعتزم تقديم 14 دبابة من هذا الطراز.
     
وشدّد الوزير النروجي على وجوب إعطاء المهل اللازمة للحصول على ضوء أخضر لتسليم الدبابات للقوات الأوكرانية وتدريب وحداتها على هذه الآليات ناهيك عن المسائل اللوجستية.
      
وقال غرام "إنها عملية كبيرة لكننا نأمل أن تتم بأسرع وقت ممكن".
      
وسبق ان أبدت دول غربية عدة رغبة في إمداد أوكرانيا سريعا بدبابات، على غرار المملكة المتحدة التي تعتزم تسليم كييف دبابات من طراز "تشالنجر" في نهاية آذار.

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