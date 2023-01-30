الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلينكن يبحث مع نتانياهو ملفّ طهران النووي وقضية المسيّرات الإيرانية

أخبار دولية
2023-01-30 | 13:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلينكن يبحث مع نتانياهو ملفّ طهران النووي وقضية المسيّرات الإيرانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
بلينكن يبحث مع نتانياهو ملفّ طهران النووي وقضية المسيّرات الإيرانية

بلينكن يبحث مع نتانياهو ملفّ طهران النووي وقضية المسيّرات الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس ملفّ طهران النووي والطائرات المسيّرة الإيرانية.
     
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي "نتّفق على أنّه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي". 
      
وأضاف "مثلما دعمت إيران منذ فترة طويلة إرهابيين يهاجمون إسرائيليين وغيرهم، فإنّ النظام (الإيراني) يوفّر الآن طائرات بدون طيّار تستخدمها روسيا لقتل مدنيين أوكرانيين أبرياء".
      
وبحسب الوزير الأميركي، فإنّ "روسيا بالمقابل تقدّم لإيران أسلحة متطوّرة".
      
وتتّهم كييف وحلفاؤها الغربيون إيران بتزويد روسيا طائرات مسيّرة لحربها في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه طهران بشدّة.
     
وفي تشرين الثاني أقرّت طهران بتزويد موسكو عدداً من الطائرات المسيّرة، مشدّدة على أنّ هذا الأمر تمّ قبل بدء روسيا غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير.
     
وتتّهم إسرائيل الجمهورية الإسلامية بالسعي لتطوير قنبلة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
     
وتؤكّد الدولة العبرية أنّها تسعى بكلّ السبل لمنع طهران من بلوغ هذا الهدف وكذلك التصدّي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.
      
ووصل بلينكن الى إسرائيل اليوم قادما من مصر حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسيلتقي أيضا في رام الله الثلاثاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتركز محادثاته على تهدئة التوتر المتصاعد منذ فترة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

آخر الأخبار

أخبار دولية

أخبار دولية

بلينكن

نتانياهو

طهران

النووي

المسيّرات الإيرانية

LBCI التالي
فنلندا تعرب عن أملها في الانضمام مع السويد إلى الناتو رغم تصريحات إردوغان
العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين ما زالت تتفاعل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-01-19

نتانياهو يلتقي مستشار الامن القومي الأميركي ويبحث معه الملف النووي الايراني والتطبيع مع السعودية

LBCI
أخبار دولية
2022-12-22

بلينكن يهنئ نتانياهو ويأمل في العمل على "القيم" المشتركة

LBCI
أخبار دولية
2022-12-04

بلينكن يحذر حكومة نتانياهو المقبلة من إقامة مستوطنات جديدة وضم أراض

LBCI
أخبار دولية
11:31

بلينكن يدعو إلى "خطوات عاجلة" لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:06

ألمانيا قد تسحب قواتها المنتشرة في مالي قبل 2024

LBCI
أخبار دولية
12:25

النروج تعتزم تسليم أوكرانيا دبابات "في أسرع وقت ممكن"

LBCI
أخبار دولية
12:04

مصرع 22 شخصاً في حادث مروري في بنين

LBCI
أخبار دولية
11:52

إصابة 15 عنصراً من قوى الأمن السوري في انفجار عبوة ناسفة

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-01-05

في مزاد رأس السنة... بيع سمكة تونة مقابل 273 ألف دولار في طوكيو (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-03

وزير الزراعة: سنحضر جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل

LBCI
أمن وقضاء
2022-12-10

توقيف مطلوب خلال عملية خاطفة في بلدة دورس البقاعية

LBCI
رياضة
2023-01-08

إليكم موعد أول مباراة لرونالدو مع نادي النّصر السعودي...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:54

إنجازات متتالية لكرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

دوامة الاضرابات تضرب القطاع التربوي الخاص!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ملف التربية أنجز أم لم ينجز لإحالته الى الجلسة؟ وأين تكمن العقبة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بين رئيس التيار وقائد الجيش… الرئاسة

LBCI
أخبار دولية
13:42

"الأراضي المحتلة" في إجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في واشنطن لقاءاتٌ سيجريها الوفد النيابي اللبناني.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

القضاء يسقط امام ملف المرفأ والحربُ شرِسة

LBCI
أخبار دولية
13:36

ضربات إسرائيلية في إيران وسوريا

LBCI
أخبار لبنان
13:34

بشرى من السفارة الأميركية للبنانيين الراغبين بالحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:35

قرار لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية

LBCI
امن وقضاء
09:05

انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
02:11

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
03:09

هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة

LBCI
أمن وقضاء
11:08

ضبط 120 ألف دولار مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان

LBCI
حال الطقس
00:28

أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!

LBCI
امن وقضاء
07:04

معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار

LBCI
فنّ
07:13

صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة