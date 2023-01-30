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بلينكن يبحث مع نتانياهو ملفّ طهران النووي وقضية المسيّرات الإيرانية
أخبار دولية
2023-01-30 | 13:04
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بلينكن يبحث مع نتانياهو ملفّ طهران النووي وقضية المسيّرات الإيرانية
بلينكن يبحث مع نتانياهو ملفّ طهران النووي وقضية المسيّرات الإيرانية
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس ملفّ طهران النووي والطائرات المسيّرة الإيرانية.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي "نتّفق على أنّه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي".
وأضاف "مثلما دعمت إيران منذ فترة طويلة إرهابيين يهاجمون إسرائيليين وغيرهم، فإنّ النظام (الإيراني) يوفّر الآن طائرات بدون طيّار تستخدمها روسيا لقتل مدنيين أوكرانيين أبرياء".
وبحسب الوزير الأميركي، فإنّ "روسيا بالمقابل تقدّم لإيران أسلحة متطوّرة".
وتتّهم كييف وحلفاؤها الغربيون إيران بتزويد روسيا طائرات مسيّرة لحربها في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه طهران بشدّة.
وفي تشرين الثاني أقرّت طهران بتزويد موسكو عدداً من الطائرات المسيّرة، مشدّدة على أنّ هذا الأمر تمّ قبل بدء روسيا غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير.
وتتّهم إسرائيل الجمهورية الإسلامية بالسعي لتطوير قنبلة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
وتؤكّد الدولة العبرية أنّها تسعى بكلّ السبل لمنع طهران من بلوغ هذا الهدف وكذلك التصدّي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.
ووصل بلينكن الى إسرائيل اليوم قادما من مصر حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسيلتقي أيضا في رام الله الثلاثاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتركز محادثاته على تهدئة التوتر المتصاعد منذ فترة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
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