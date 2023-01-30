بايدن: الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا مقاتلات إف-16

بايدن: الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا مقاتلات إف-16

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين أن بلاده لن تزود أوكرانيا مقاتلات إف-16 لمساعدتها في التصدي للغزو الروسي.



وردًا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه ذلك عدد من القادة الأوكرانيين، أجاب بايدن "كلا".