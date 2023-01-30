ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة "ليس أمرًا مستبعدًا"

ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة "ليس أمرًا مستبعدًا"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين أن تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها على التصدي للغزو الروسي "ليس أمرًا مستبعدًا"، محذرًا في الوقت نفسه من خطر تصعيد النزاع.



وفي أعقاب محادثات أجراها في لاهاي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال الرئيس الفرنسي ردًا على سؤال بشأن إمكان تزويد كييف طائرات مقاتلة: "لا شيء مستبعدًا من حيث المبدأ".



لكنه شدد على أن هناك معايير لاتخاذ أي قرار بهذا الشأن هي أن يكون هناك طلب بهذا المعنى قد صاغته أوكرانيا، وألا يكون هذا الأمر تصعيديًا وألا يطال الأراضي الروسية بل أن يساعد جهود مقاومة الغزو، وألا يضعف قدرة الجيش الفرنسي.