ارتفاع حصيلة التفجير في مسجد في باكستان

ارتفعت حصيلة التفجير في المسجد داخل مقر شرطة بيشاور بشمال غرب باكستان إلى 83 قتيلا، وفق ما أعلن مسؤولون طبيون.



وعثر خلال الليل على تسع جثث تحت أنقاض المسجد الذي انهار سقفه وأحد جدرانه جراء عصف الانفجار.



ووقع التفجير الإثنين أثناء صلاة العصر في هذا الموقع البالغ الحساسية من المدينة الواقعة على بُعد 50 كلم من الحدود مع أفغانستان.