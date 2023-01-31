الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات لمواجهة التهديدات النووي

أخبار دولية
2023-01-31 | 01:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات لمواجهة التهديدات النووي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات لمواجهة التهديدات النووي
أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجريان تدريبات نظرية لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية.
 
وقال أوستن في مقال بعنوان "التحالف يقف على أهبة الاستعداد" نشرته وكالة يونهاب للأنباء، إن واشنطن وسيول ستجريان تدريبات نظرية حيث تتم مناقشة "سيناريوهات معقدة تركز على التهديدات النووية في شبه الجزيرة الكورية".
 
ويزور أوستن سيول للمرة الثالثة بصفته وزيرا للدفاع، ومن المقرر أن يلتقي نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب والرئيس يون سوك يول.
 
وتهدف الزيارة إلى تعميق التعاون بين البلدين ومناقشة التحديات الأمنية، بالإضافة إلى إعادة التأكيد للخصوم "أنهم إذا تحدوا أحدنا، فإنهم بالتالي يتحدون التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا ككل". 

آخر الأخبار

أخبار دولية

الولايات المتحدة

كوريا الجنوبية

تدريبات

أوستون

LBCI التالي
سوناك يدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الذكرى الثالثة لاتفاق "بريكست"
البيت الأبيض يعتزم إنهاء حالة الطوارىء الصحية الخاصة بكوفيد في أيار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:42

الولايات المتحدة توقف منح تراخيص تصدير لشركة هواوي الصينية

LBCI
أخبار دولية
17:03

بايدن: الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا مقاتلات إف-16

LBCI
أخبار دولية
2023-01-28

تركيا تصدر تحذيرا من السفر إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار دولية
2023-01-28

مصرع مهاجرين في غرق قاربهم خلال رحلته من كوبا إلى الولايات المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:00

واشنطن تتهم موسكو بعدم احترام آخر معاهدة نووية تربطهما

LBCI
أخبار دولية
10:41

بايدن يؤكد أنه سيبحث مع زيلينسكي في الأسلحة المطلوبة من جانب اوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
10:23

في رام الله بلينكن يقدم تعازيه ويعرب عن حزنه لمقتل فلسطينيين أبرياء

LBCI
أخبار دولية
10:18

ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب في باكستان إلى 51

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:33

جنبلاط من عين التينة: لا نستطيع أن نبقى في دوامة الورقة البيضاء وهذا رأي مشترك مع الرئيس بري

LBCI
فنّ
03:07

ابن شقيق مايكل جاكسون يلعب دور "ملك البوب" في فيلم "مايكل"

LBCI
فنّ
2023-01-24

نادين الراسي على سرير المرض... تفاصيل الصورة الّتي أقلقت محبّيها

LBCI
اقتصاد
04:55

الخليل حدّد دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من قانون الموازنة العامة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
07:55

هل تشتدّ العاصفة ليلا؟

LBCI
أخبار لبنان
06:10

كرامي من بكركي: الرئاسات هي لكل اللبنانيين وليست حكرا على أحد

LBCI
أخبار لبنان
05:41

اللقاء الديمقراطي من بكركي: إذا حصل اتفاق على قائد الجيش للرئاسة فسنسعى الى تعديل الدستور

LBCI
أخبار سياسية
03:29

ميقاتي: سأدعو إلى جلسة حكومية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل

LBCI
اقتصاد
02:27

الوفد اللبناني في واشنطن شرح لصندوق النقد تفاصيل القوانين التي أُقرت

LBCI
رياضة
13:54

إنجازات متتالية لكرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

دوامة الاضرابات تضرب القطاع التربوي الخاص!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ملف التربية أنجز أم لم ينجز لإحالته الى الجلسة؟ وأين تكمن العقبة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بين رئيس التيار وقائد الجيش… الرئاسة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
05:08

سرقت نحو مئة ألف دولار أميركي على مدى أربع سنوات من المنزل الذي كانت تعمل فيه ... إليكم ما حصل أثناء مغادرتها لبنان عبر المطار

LBCI
اقتصاد
09:23

وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة

LBCI
اقتصاد
02:23

أسعار المحروقات تعاود ارتفاعها

LBCI
أخبار لبنان
13:34

بشرى من السفارة الأميركية للبنانيين الراغبين بالحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
06:41

ارشادات من وزارة الاشغال بشأن العاصفة "فرح "

LBCI
صحف اليوم
00:02

قائد الجيش للبيطار: لا تحضر إلى قصر العدل لا في بيروت ولا الجديدة كي لا تُعتقل (الاخبار)

LBCI
اقتصاد
04:48

شروط وآلية سداد رسم الطابع المالي بموجب اشعار تسديد أو أمر قبض

LBCI
امن وقضاء
09:42

معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو ترد طلب رد القاضية نازك الخطيب المقدم من رئيس مصلحة تسجيل السيارات الموقوف بملف فساد النافعة ايمن عبد الغفور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة