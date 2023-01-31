سوناك يدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الذكرى الثالثة لاتفاق "بريكست"

سوناك: بريكست شكّل فرصة هائلة

دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن اتفاق "بريكست" حمل معه انجازات مهمة ووفر فرصا هائلة بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ.



وقال سوناك في بيان لمناسبة مرور ثلاث سنوات على خروج البلاد رسميا من الاتحاد الأوروبي: "في السنوات الثلاث التي انقضت منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، قطعنا خطوات كبيرة في تنظيم الحريات التي أطلقها بريكست من أجل مواجهة تحديات الأجيال".



واعتبر أن بريكست شكّل "فرصة هائلة" لتحقيق أولوياته المتعلقة بالنمو والتوظيف.



ورأى رئيس الوزراء أن بلاده شقت طريقها كدولة مستقلة تتمتع بالثقة، مؤكد أن هذا الزخم لم يتباطأ.



ولفت الى أن هذا يشمل إطلاق أسرع حملة تلقيح في أوروبا وتوقيع اتفاقات تجارية مع 70 دولة واستعادة السيطرة على حدودنا.



وفي السياق، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يو غوف" الأسبوع الماضي أن 63 في المئة من البريطانيين يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع قضية بريكست بشكل سيّئ.

