نتانياهو يزور فرنسا في 2 شباط

نتانياهو سيلتقي ماكرون

يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو باريس في 2 شباط، في أول زيارة له لفرنسا منذ عودته إلى السلطة، على ما أعلن مكتبه.



وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن نتانياهو سيقوم بزيارة رسمية لفرنسا حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



ويأتي إعلان هذه الزيارة المقررة حتى 4 شباط على وقع تصعيد كبير في أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.