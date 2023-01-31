محكمة بريطانية تنظر في قانونية استئناف بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية

تنظر المحكمة العليا في لندن الثلاثاء في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب في اليمن.





ورفعت المنظمة غير الحكومية "الحملة ضد تجارة السلاح" التي تتخذ مقرا في بريطانيا، الدعوى متهمة الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم تسببت بسقوط عشرات آلاف القتلى.





ومن المتوقع أن تستغرق المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع.