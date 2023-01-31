مقتل ثلاثة من تنظيم القاعدة بضربة جوية في اليمن

أعلن مسؤولان حكوميان يمنيان الثلاثاء إن ثلاثة مقاتلين تابعين لتنظيم القاعدة المتطرف، لقوا حتفهم في غارة يشتبه في أنها نُفّذت بطائرة مسيرة أميركية في شمال شرق اليمن الاثنين.





وقال المسؤولان لوكالة فرانس برس إن الهجوم استهدف سيارة في محافظة مأرب التي كانت مسرحًا لقتال عنيف في السنوات الاخيرة بين قوات الحكومة والحوثيين الذين كانوا يسعون للسيطرة عليها.





وصرح مسؤول حكومي طالبا عدم الكشف عن هويته ان "ثلاثة من عناصر القاعدة قتلوا في غارة بطائرة مسيرة يعتقد انها اميركية"، مضيفا ان "الثلاثة كانوا في سيارة في وادي عبيدة عندما استهدفتهم ضربة جوية ما أدى إلى مقتلهم على الفور".