وزير الخارجية الروسي التقى نظيره المصري ... ماذا على طاولة البحث؟

في العاصمة الروسية، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره المصري سامح شكري.



وأكد لافروف أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون والتشاور فى الازمات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أنه تم التشاور حول تطورات الأوضاع فى ليبيا مشيدا باستضافة مصر للحوار الليبي - الليبي فى القاهرة والتى تدعمها موسكو.



وأوضح أنه تم التشاور حول الأوضاع فى سوريا وضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة سوريا.