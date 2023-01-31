الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليابان والناتو يتعهدان ردا "حازما" على تهديدات الصين وروسيا

أخبار دولية
2023-01-31 | 09:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليابان والناتو يتعهدان ردا &quot;حازما&quot; على تهديدات الصين وروسيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اليابان والناتو يتعهدان ردا "حازما" على تهديدات الصين وروسيا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: يجب على اليابان والناتو "الحفاظ على الوحدة والحزم" في مواجهة التهديدات الأمنية التي تمثّلها الصين وكوريا الشمالية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء في طوكيو إنه يجب على اليابان والناتو "الحفاظ على الوحدة والحزم" في مواجهة التهديدات الأمنية التي تمثّلها الصين وكوريا الشمالية وحرب روسيا في أوكرانيا.
     
وحذّر ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعد محادثات ثنائية بينهما في إطار رحلة الأمين العام للناتو إلى آسيا بهدف تعزيز العلاقات مع الحلفاء الديموقراطيين، من أن بكين تراقب عن كثب التطورات في أوكرانيا و"تتعلم دروسا قد تؤثر على قراراتها المستقبلية".
 
وقال: "ما يحدث في أوروبا اليوم يمكن أن يحدث في شرق آسيا غدا. لذلك يجب أن نبقى متحدين وحازمين، ونقف معا من أجل الحرية والديموقراطية".
 
وأعرب كل من ستولتنبرغ وكيشيدا عن قلقهما من التعاون المتزايد بين الصين وروسيا.
 
وصرّحا في بيان مشترك: "نعرب عن قلقنا بشأن التعاون العسكري الروسي المتنامي مع الصين، بما في ذلك من خلال عمليات وتدريبات مشتركة في محيط اليابان".
 
في اليوم السابق في سيول، حضّ ستولتنبرغ كوريا الجنوبية على تكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا، لكنّه أشاد الثلاثاء ب"الموقف القوي" و"الدعم الكبير" الذي قدمته اليابان لأوكرانيا.
 
وفي سياق متّصل، قال ستولتنبرغ إنه يتشارك وكيشيدا القلق بشأن "السلوك الاستفزازي" لكوريا الشمالية، من النشاط النووي إلى تجارب الصواريخ البالستية.
     
وأضاف أن الصين "ليست خصمنا" لكنه حذّر من تنامي وجودها العسكري في آسيا "بما يشمل الأسلحة النووية وترهيب الدول المجاورة وتهديد تايوان" وكذلك نشر معلومات كاذبة حول الناتو وأوكرانيا.
 
من جهته، لفت كيشيدا إلى أن اليابان ستنشئ مكتبا تمثيليا مستقلا لتعاملاتها مع الناتو كجزء من الجهود لتعميق العلاقات بين الجانبين.
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

اليابان

الناتو

الصين

روسيا

LBCI التالي
ارتفاع حصيلة التفجير في مسجد في باكستان
ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة "ليس أمرًا مستبعدًا"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-01-30

شولتس: الحرب في أوكرانيا لن تتحول صراعا بين روسيا والناتو

LBCI
أخبار دولية
2023-01-19

جنوب افريقيا تعلن عن اجراء مناورات بحرية مشتركة مع الصين وروسيا

LBCI
أخبار دولية
2023-01-11

اليابان توقّع اتفاقا عسكريا مع لندن في مواجهة الصين

LBCI
أخبار دولية
2023-01-10

الصين تحذر استراليا من اليابان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:00

واشنطن تتهم موسكو بعدم احترام آخر معاهدة نووية تربطهما

LBCI
أخبار دولية
10:41

بايدن يؤكد أنه سيبحث مع زيلينسكي في الأسلحة المطلوبة من جانب اوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
10:23

في رام الله بلينكن يقدم تعازيه ويعرب عن حزنه لمقتل فلسطينيين أبرياء

LBCI
أخبار دولية
10:18

ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب في باكستان إلى 51

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:36

انهيار سقف داخل منزل في حارة صور..

LBCI
امن وقضاء
2023-01-30

هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-25

الحلبي تسلم موافقة المانحين على الحوافز ودعا إلى عودة التدريس

LBCI
صحة وتغذية
2023-01-25

دراسة... هذا النوع من النشاط البدني يحمي الدماغ أكثر من غيره!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
07:55

هل تشتدّ العاصفة ليلا؟

LBCI
أخبار لبنان
06:10

كرامي من بكركي: الرئاسات هي لكل اللبنانيين وليست حكرا على أحد

LBCI
أخبار لبنان
05:41

اللقاء الديمقراطي من بكركي: إذا حصل اتفاق على قائد الجيش للرئاسة فسنسعى الى تعديل الدستور

LBCI
أخبار سياسية
03:29

ميقاتي: سأدعو إلى جلسة حكومية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل

LBCI
اقتصاد
02:27

الوفد اللبناني في واشنطن شرح لصندوق النقد تفاصيل القوانين التي أُقرت

LBCI
رياضة
13:54

إنجازات متتالية لكرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

دوامة الاضرابات تضرب القطاع التربوي الخاص!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ملف التربية أنجز أم لم ينجز لإحالته الى الجلسة؟ وأين تكمن العقبة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بين رئيس التيار وقائد الجيش… الرئاسة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
05:08

سرقت نحو مئة ألف دولار أميركي على مدى أربع سنوات من المنزل الذي كانت تعمل فيه ... إليكم ما حصل أثناء مغادرتها لبنان عبر المطار

LBCI
اقتصاد
09:23

وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة

LBCI
اقتصاد
02:23

أسعار المحروقات تعاود ارتفاعها

LBCI
أخبار لبنان
13:34

بشرى من السفارة الأميركية للبنانيين الراغبين بالحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
06:41

ارشادات من وزارة الاشغال بشأن العاصفة "فرح "

LBCI
صحف اليوم
00:02

قائد الجيش للبيطار: لا تحضر إلى قصر العدل لا في بيروت ولا الجديدة كي لا تُعتقل (الاخبار)

LBCI
اقتصاد
04:48

شروط وآلية سداد رسم الطابع المالي بموجب اشعار تسديد أو أمر قبض

LBCI
امن وقضاء
09:42

معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو ترد طلب رد القاضية نازك الخطيب المقدم من رئيس مصلحة تسجيل السيارات الموقوف بملف فساد النافعة ايمن عبد الغفور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة