حزب جنوب إفريقيا الحاكم يطلب إعلان "الكارثة الوطنية" إزاء أزمة الطاقة

أعلن الأمين العام لحزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم في جنوب إفريقيا أنه طلب من كبار المسؤولين إعلان حال الكارثة الوطنية بغية وضع حد للتقنين الحاد للكهرباء الذي تسبب بفوضى عارمة في أكبر قوة صناعية في إفريقيا.





وقال فيكيلي مبالولا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة التنفيذية الجديدة للحزب في نهاية الأسبوع إن إعلان حال الكارثة الوطنية من شأنه أن يحرر مزيدا من الأرصدة المالية والموارد من أجل "إدارة الأزمة على نحو أفضل".