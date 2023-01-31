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ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب في باكستان إلى 51

أخبار دولية
2023-01-31 | 10:18
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ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب في باكستان إلى 51
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ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب في باكستان إلى 51

حصيلة قتلى غرق قارب في باكستان ترتفع إلى 51

ارتفعت حصيلة قتلى حادث غرق قارب في باكستان الأحد إلى 51، كما أفادت الشرطة، بعدما انقلب القارب الذي كان محملا فوق طاقته ويقل تلاميذ مدرسة في مياه بحيرة تاندا دام الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا.
 
وأوضح الناطق باسم الشرطة فضل نعيم لوكالة فرانس برس أن الجثث التي انتشلت من مياه البحيرة تعود إلى 49 تلميذا ومدرّس وقائد القارب.

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