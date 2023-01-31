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بايدن يؤكد أنه سيبحث مع زيلينسكي في الأسلحة المطلوبة من جانب اوكرانيا

بايدن يؤكد أنه سيبحث مع زيلينسكي في الأسلحة المطلوبة من جانب اوكرانيا



أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طلبات كييف الحصول على أسلحة متطورة لمواجهة روسيا.



وقال بايدن لصحافيين "سنتحدث" بهذا الشأن، بعدما رد ب "لا" على سؤال طرح عليه في البيت الأبيض حول تأييده إرسال مقاتلات من طراز "أف-16" إلى أوكرانيا.



