واشنطن تتهم موسكو بعدم احترام آخر معاهدة نووية تربطهما

واشنطن تتهم موسكو بعدم احترام آخر معاهدة نووية تربطهما



أكدت الولايات المتحدة أن روسيا لا تحترم معاهدة "نيو ستارت" وهي آخر اتفاق في مجال نزع السلاح النووي يربط البلدين.



واتّهمت وزارة الخارجية الأميركية موسكو بتعليق عمليات تفتيش وإلغاء محادثات كانت مقررة في إطار هذه المعاهدة، لكنها لم تتهمهما بتوسيع ترسانتها النووية إلى ما يفوق الحدّ المتوافق عليه بموجب المعاهدة.



