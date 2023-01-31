البيت الأبيض "يدين بشدّة" تفجيراً استهدف مسجداً في باكستان

أعلن البيت الأبيض أنّه "يدين بشدّة" تفجيراً استهدف الإثنين مسجداً في المقرّ العام للشرطة الباكستانية في بيشاور وأسفر عن سقوط مئة قتيل على الأقلّ.وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إنّ هذا الاعتداء "مأسوي ومفجع"، مشدّدة على أنّه "لا يمكن تبرير الإرهاب، واستهداف أشخاص في دور للعبادة أمرٌ لا يُغتفر".