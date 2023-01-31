عشاء للسفارة اللبنانية في واشنطن على شرف بو صعب وافرام وياسين وضو.. بحضور هوكستين

عشاء للسفارة اللبنانية في واشنطن على شرف بو صعب وافرام وياسين وضو.. بحضور هوكستين



أقامت السفارة اللبنانية في واشنطن عشاءً على شرف النواب الياس بو صعب، نعمة افرام، مارك ضو وياسين ياسين الذين يقومون بجولة في واشنطن بدأت الإثنين وتنتهي الجمعة.



حضر العشاء، الوسيط الأميركي في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين إضافةً الى بعض أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وممثلين عن وزارة الخارجية الأميركية وعن صندوق النقد الدولي.



وألقى خلال اللقاء، كل من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والوسيط الأميركي آموس هوكستين كلمات تطرقت الى مرحلة المفاوضات البحرية التي أحدثت خرقاً تاريخياً على الساحة اللبنانية وأعطت جرعة أمل، بعدما كان الجميع مراهناً على انه من الصعب التوصل الى اتفاق بين لبنان واسرائيل.



وأكد الجانبان انه يجب البناء على هذا الإتفاق في المرحلة المقبلة، معلنين انه هناك اتفاق على خارطة طريق تبدأ بترسيم حدود وصولا للخروج من الازمة عبر استخراج النفط وتشجيع الإستثمارات في البلد وانجاز الأتفاق مع صندوق النقد الدولي واقرار القوانين الإصلاحية، لإخراج لبنان من ازمته الحالية.