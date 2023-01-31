سلوفاكيا تنظم انتخابات مبكرة في 30 أيلول

قرّر النواب السلوفاكيون تحديد يوم 30 أيلول موعدا لإجراء انتخابات مبكرة في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي بعدما أقيلت الحكومة عقب تصويت على سحب الثقة في كانون الأول ضد حكومة إدوارد هيغر.وقال رئيس البرلمان بوريس كولار لصحافيين بعد جلسة التصويت "سلوفاكيا ستجري انتخابات مبكرة في 30 أيلول. أنا سعيد لأن هذه الفوضى حول موعد الانتخابات انتهت".وفي عملية التصويت هذه التي نظمت الثلاثاء، أيد موعد إجراء الانتخابات المبكرة 92 نائبا زعارضه 54.وفي كانون الأول، طلبت الرئيسة الليبرالية زوزانا كابوتشوفا من هيغر اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بحلول نهاية كانون الثاني 2023 للسماح للبرلمان بإطلاق آلية الانتخابات المبكرة.