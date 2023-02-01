نتانياهو يقول إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

نتانياهو يقول إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مبديًا أيضًا إستعداده للعب دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أميركية لمزيد من المشاركة النشطة.



ولم يقدم نتانياهو أي تعهدات جازمة لأوكرانيا، خاصة وأن بلاده حافظت على علاقاتها مع روسيا التي تسيطر على أجواء سوريا المجاورة وتغض الطرف عن الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع هناك تابعة لعدوتها اللدودة إيران.



وعندما سئل نتانياهو خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" عما إذا كان بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل القبة الحديدية التي تحمي إسرائيل من الهجمات الجوية، أجاب: "حسنًا، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر".



وأكد نتانياهو أن الولايات المتحدة نقلت مخزونًا من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا، مقارنًا بين هذا الجهد والعمليات التي تشنها بلاده ضد إيران.



وقال: "الولايات المتحدة أخذت جزءًا كبيرًا من الذخائر المخصصة لإسرائيل ومررتها إلى أوكرانيا. وبصراحة فإن إسرائيل أيضًا تتصرف بطرق لن أفصلها هنا ضد مصانع الأسلحة الإيرانية التي تستخدم ضد أوكرانيا".