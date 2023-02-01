ثوران بركان تحت الماء في فانواتو يثير الذعر في الأرخبيل

ثوران بركان تحت الماء في فانواتو يثير الذعر في الأرخبيل

حذرت سلطات فانواتو الأربعاء السفن والطائرات بضرورة تجنب منطقة ثوران بركان تحت الماء الأربعاء، بعدما بدأ بقذف الرماد في عنان السماء.



وقال ريكاردو وليام من دائرة الأرصاد الجوية والمخاطر الجغرافية في الدولة الجزيرة لوكالة فرانس برس: "نطلب من السكان المحليين الحذر من أي إنفجارات قوية لأنها لا تزال مستمرة".



وتم تحديد "منطقة خطر" بشعاع 10 كيلومترات حول بركان "إيست إيبي" تحت الماء الذي يقع على بعد 68 كيلومترًا من العاصمة بورت فيلا.



وبعد ورود تقارير عن رصد أبخرة فوق الموقع، أخذ البركان الغائص بقذف الرماد حتى ارتفاع 100 متر في وقت مبكر الأربعاء.



وبدأ النشاط البركاني قبل الساعة الثامنة صباحًا (21:00 ت غ الثلاثاء)، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية المحلية.



وأفاد فيليب ديك الشاهد العيان لوكالة فرانس برس بأن الارض بدأت بالإهتزاز قبل أن يظهر الدخان فوق الموقع.



وقال: "ثم بدأت الإنفجارات... ولا يزال هناك رائحة كبريتية كريهة في القرى المجاورة".



ورفع المسؤولون حالة التأهب من البركان إلى المستوى الأول، أي "إضطرابات طفيفة" على مقياس من واحد إلى خمسة.



وطلبت السلطات من السكان المحليين في جزيرتي إيبي وتونغوا المجاورتين تجنب الساحل خشية أن تتسبب الإنفجارات البركانية الحالية بتسونامي محتمل.

