وسط إستمرار الإحتجاجات... برلمان البيرو يخفق في التوصل إلى إتفاق حول إجراء إنتخابات مبكرة

أخفق البرلمان البيروفي مجددًا الثلاثاء في التوصل إلى إتفاق حول خطة لتقريب موعد الإنتخابات من أجل وضع حد للإحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع في البلاد.ولم يتمكن النواب مجددًا من التوصل إلى اتفاق بشأن إنتخابات محتملة خلال عام 2023، وتم تأجيل النقاش إلى اليوم الأربعاء بعد رفضهم إقتراح بولوارتي الجمعة والإثنين على التوالي.وأعلن الحساب الرسمي للبرلمان على تويتر مساء الثلاثاء أن "الجلسة العامة علقت وستستأنف في الأول من شباط عند الساعة 11:00 صباحًا (16:00 ت غ)".وفي الوقت الذي كان فيه النواب يناقشون تقريب موعد الإنتخابات، تجمع المتظاهرون في وسط ليما على مسافة قريبة من مقر البرلمان وهتف بعضهم "دينا استقيلي الآن".وفي وقت مبكر الثلاثاء، إحتشد رجال الشرطة بأعداد كبيرة لإبعاد المتظاهرين عن مطار العاصمة.