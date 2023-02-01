المجلس العسكري الحاكم في بورما يلمح إلى إمكانية تمديد حالة الطوارىء

المجلس العسكري الحاكم في بورما يلمح إلى إمكانية تمديد حالة الطوارىء

أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما الثلاثاء أن البلاد لم تعد إلى وضعها الطبيعي رغم مرور عامين تقريبًا على الإنقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية، ملمحًا إلى إمكانية تمديد حالة الطوارىء وإرجاء الإنتخابات.



وتعيش الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حالة إضطراب منذ إطاحة الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية بزعم تزوير الإنتخابات التي فاز بها حزبها عام 2020.



ومن المقرر أن تنتهي في آخر شهر كانون الثاني حالة الطوارئ التي فرضها المجلس العسكري، وينص الدستور على وجوب أن تجري السلطات بعدها إنتخابات جديدة.



وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن الجيش اليوم الأربعاء الإستعداد لإجراء إنتخابات.



وقال الفريق الإعلامي للجيش في بيان إن مجلس الدفاع والأمن الوطني إجتمع الثلاثاء لمناقشة أوضاع البلاد وخلص إلى أنه لم يعد إلى طبيعته بعد.



وأضاف البيان أن معارضي المجلس العسكري، بما في ذلك "قوات الدفاع الشعبي" المناهضة للإنقلاب وحكومة الظل التي يسيطر عليها نواب من حزب سو تشي، يحاولون الإستيلاء على السلطة عن طريق الإضطرابات والعنف.



وأشار إلى أن من يريدون تدمير الدولة يواصلون أنشطتهم، مؤكدًا أن الإعلان اللازم بهذا الصدد سيصدر الأربعاء.

