ليتوانيا تحض بقية دول الإتحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا

ليتوانيا تحض بقية دول الإتحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا

حض وزير خارجية ليتوانيا الثلاثاء بقية دول الإتحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا، في وقت تتصاعد فيه التوترات الدبلوماسية بين دول البلطيق وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال غابرييليوس لاندسبيرغيس خلال مؤتمر صحافي في ريغا: "لا فائدة من وجود سفير، سفير روسي، في عاصمة أوروبية".



وشدد على أن البعثات الدبلوماسية الروسية لم تعد في معظم الحالات مؤسسة دبلوماسية، مشيرًا إلى أنها مؤسسة دعائية تتستر على جرائم الحرب وتسوق عمومًا لأجندة إبادة جماعية.

