رئيس الوزراء العراقي يؤكد حصول تحويلات إحتيالية للدولار إلى الخارج

رئيس الوزراء العراقي يؤكد حصول تحويلات إحتيالية للدولار إلى الخارج

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء الثلاثاء حصول تحويلات إحتيالية للدولار إلى الخارج، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كشفه البدء بتطبيق تنظيمات ترعى التحويلات المالية في خطوة ترافقت مع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.



وخسر الدينار العراقي في غضون الشهرين الماضيين أكثر من 10% من قيمته أمام العملة الخضراء، مما أدى إلى تظاهرات متفرقة إحتجاجًا على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.



وبلغ الثلاثاء سعر الدولار في السوق 1680 دينارًا، في حين أن سعره الرسمي لا يزال على حاله عند 1470 دينارًا.



ويعزو محللون ومسؤولون هذا التراجع في قيمة العملة الوطنية إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح الدولية المتعلقة بتحويل الأموال.