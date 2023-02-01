منظمة الشفافية الدولية: المجر أكثر دول الإتحاد الأوروبي فسادًا في 2022

منظمة الشفافية الدولية: المجر أكثر دول الإتحاد الأوروبي فسادًا في 2022

إحتلت المجر المرتبة الأخيرة بين دول الإتحاد الأوروبي في مؤشر الفساد بحسب تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية الثلاثاء واتهم "النخب السياسية" في هذه الدولة بإساءة إستخدام أموال الحكومة والتكتل على حد سواء.



ودخلت بودابست في خلاف طويل مع بروكسل بشأن مخاوف تتعلق بالفساد وحكم القانون أدت إلى تجميد التكتل تمويلات بمليارات اليوروهات للمجر.



وفي محاولة منها لإقناع بروكسل بالإفراج عن هذه الأموال، إلتزمت بودابست مجموعة من الإصلاحات القانونية ومكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء هيئة رقابية تضم ممثلًا عن منظمة الشفافية الدولية.



وحلت المجر مكان بلغاريا في المرتبة الأخيرة بين دول الإتحاد الأوروبي ودول أوروبا الغربية في تقرير "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2022 الذي نشر الثلاثاء.



وأشار التقرير إلى "عقد من تراجع الديموقراطية والتدهور المنهجي لسيادة القانون على يد الحزب الحاكم".



وأوضح أن "الأدلة تتزايد ضد النخب السياسية بشأن إساءة إستخدامها لأموال الحكومة والإتحاد الأوروبي".