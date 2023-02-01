بولسنارو يعد بمواصلة نشاطه السياسي

بولسنارو يعد بمواصلة نشاطه السياسي

يعتزم الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو "مواصلة نشاطه السياسي"، حسبما أعلن خلال فعالية في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية الثلاثاء.



وجاءت تصريحات الزعيم اليميني المتطرف أمام 400 شخص من أنصاره الذين تجمعوا في المدينة تلبية لدعوة من منظمة محافظة للرعايا البرازيليين في الولايات المتحدة.