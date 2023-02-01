الكرملين: تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لن يقف في وجه روسيا

الكرملين: تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لن يقف في وجه روسيا

أعلن الكرملين الأربعاء أن تسليم الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا "لن يغير مسار الأحداث" وأن روسيا ستواصل هجومها مهما كلف الأمر.



وقال المتحدث بإسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: "تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومترًا سيؤدي إلى تصعيد التوتر، زيادة مستوى التصعيد. نرى أن هذا سيتطلب منا بذل مجهود إضافي، لكنه لن يغير مجرى الأحداث. العملية العسكرية ستستمر".