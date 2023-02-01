زلزال يضرب جنوب الفيليبين

ضرب زلزال بقوة ست درجات مناطق جنوب الفيليبين، بحسب المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، ما دفع بالسلطات المحلية للتحذير من هزات ارتدادية مشيرة إلى احتمال وقوع أضرار مادية.



وسُجل وقوع الزلزال الساعة 6,44 بعد الظهر (10,44 ت غ)، قرب منطقة مونكايو بإقليم دافاو دي أورو في جزيرة مينداناو.