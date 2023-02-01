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مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يفتش منزل بايدن في ديلاوير
أخبار دولية
2023-02-01 | 10:09
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مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يفتش منزل بايدن في ديلاوير
بدأت سلطات إنفاذ القانون الفدرالية اليوم تفتيش منزل الرئيس جو بايدن في ولاية ديلاوير، على ما أعلن محاميه، في مرحلة جديدة من عملية لتقفي أثر وثائق مصنّفة سرية تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.
وأجري البحث في ريهوبوث في عملية قال المحامي بوب باور إنها حظيت "بدعم وتعاون تام من الرئيس" عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنغتون ومكتب سابق استخدمه الرئيس في واشنطن.
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