موسكو تحذّر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

روسيا تهدّد إسرائيل!

هدّدت روسيا إسرائيل برد عسكري انتقامي في حال تسليمها أسلحة إلى أوكرانيا، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه "يدرس هذا الأمر".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "في ما يتعلق بتسليم أسلحة لأوكرانيا، نحن لا نصنّف الدول بحسب الجغرافيا. نحن نقول إن كل الدول التي تسلّم أسلحة يجب أن تفهم أننا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافا مشروعة للقوات الروسية".