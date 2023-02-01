المذنب الأخضر يزور الأرض بعد ٥٠ ألف عام!

المذنب الأخضر يظهر بعد 50 ألف عام... وسكان البقعة الشمالية من الأرض على موعد مع رؤيته

هل تعرفون ما هو هذا المجسّم الأخضر؟



إنه يقترب من الأرض للمرة الأولى بعد 50 ألف سنة، وهو المذنب الأخضر.



بدءا من اليوم وعلى مدى نحو أسبوع، سيكون مرئيا بالعين المجردة لكل سكان البلدان التي تقع في القسم الشمالي من الكرة الأرضية، وسيصل إلى أقرب نقطة في السماء على بعد 42 مليون كيلومتر من الأرض، وذلك الساعة الثانية من فجر الخميس.