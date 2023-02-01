إسرائيل تعترض صاروخاً أطلق من قطاع غزة

إسرائيل تعترض صاروخاً أطلق من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوّي اعترضت الأربعاء صاروخاً أُطلق من قطاع غزة.



وقالت اسرائيل في بيان إنّ "صاروخاً أطلق من قطاع غزّة. تمّ اعتراض الصاروخ" بواسطة منظومة القبّة الحديدية.

