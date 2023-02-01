مقتل 8 عسكريين سوريين بقصف من هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب

قتل ثمانية عسكريين سوريين جراء قصف مدفعي نفّذته هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في شمال غرب البلاد، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد بـ"استهداف فوج المدفعية في هيئة تحرير الشام مقراً لقوات النظام قرب بلدة كفروما في ريف إدلب الجنوبي"، ما أسفر عن مقتل "ثمانية عناصر، أحدهم برتبة رائد".