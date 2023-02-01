مئات الشخصيات الدولية تدعو في بيان مشترك إلى دعم المحتجين في إيران

أطلقت مئات الشخصيات الدولية الأربعاء نداءً مشتركاً لتقديم دعم "ثابت" للإيرانيين الذين يحتجّون على النظام في بلدهم ويتحدّون القمع.





وجاء في النداء الذي نشرته منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية غير الحكومية أنّ "انتصار الحرية في إيران يمكن أن يعيد إحياء الموجة الديموقراطية العالمية التي كانت قوية جدًا في نهاية القرن العشرين، لكنها ضعفت في مواجهة الهجمة الاستبدادية المضادّة".





والبيان الذي وقّعته 480 شخصية، من بينها الكاتبة البيلاروسية الحائزة جائزة نوبل سفيتلانا أليكسييفيتش ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون والممثل ريتشارد غير، يؤكّد أنّ المحتجّين "يستحقّون دعماً ثابتاً من محبّي الحرية في العالم".

